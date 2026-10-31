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از مردم جنوب غرب خوزستان برای حضور در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری، امروز، نهم آبان، در آبادان دعوت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با فرارسیدن نهم آبان سالروز حماسه مردمی ذوالفقاری آبادان و جانفشانی شهید دریاقلی سورانی امشب ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد الرسول ایستگاه ۴ کوی ذوالفقاری آبادان آیین یادبود و گرامیداشت این حماسه آفرینی تاریخی با حضور قشرهای گوناگون مردم و مسئولان برگزار میشود.
همچنین قرار است امشب در تجمع حماسی مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر در میدان خیابان با اجرای ویژه برنامههایی توسط مداحان، سخنرانان و سایر هنرمندان یاد و خاطره حماسهی مردمی ذوالفقاری آبادان گرامی داشته شود.
از مردم جنوب غرب خوزستان برای حضور در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری، امروز، نهم آبان، در آبادان دعوت شده است.
نهم آبان ماه یادآور حماسه سازان دفاع مردمی کوی ذوالفقاری آبادان و دفاع جانانه مردم شهر با دستان خالی برابر دشمن تا بن دندان مسلح است، شهری که حدود یک سال در محاصره بود، ولی هرگز سقوط نکرد.