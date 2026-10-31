از مردم جنوب غرب خوزستان برای حضور در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری، امروز، نهم آبان، در آبادان دعوت شده است.

امروز، نهم آبان، دعوت به حضور در آیین گرامیداشت حماسه تاریخی ذوالفقاری در آبادان

امروز، نهم آبان، دعوت به حضور در آیین گرامیداشت حماسه تاریخی ذوالفقاری در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با فرارسیدن نهم آبان سالروز حماسه مردمی ذوالفقاری آبادان و جانفشانی شهید دریاقلی سورانی امشب ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد الرسول ایستگاه ۴ کوی ذوالفقاری آبادان آیین یادبود و گرامیداشت این حماسه آفرینی تاریخی با حضور قشر‌های گوناگون مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

همچنین قرار است امشب در تجمع حماسی مردم شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در میدان خیابان با اجرای ویژه برنامه‌هایی توسط مداحان، سخنرانان و سایر هنرمندان یاد و خاطره حماسه‌ی مردمی ذوالفقاری آبادان گرامی داشته شود.

از مردم جنوب غرب خوزستان برای حضور در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری، امروز، نهم آبان، در آبادان دعوت شده است.

نهم آبان ماه یادآور حماسه سازان دفاع مردمی کوی ذوالفقاری آبادان و دفاع جانانه مردم شهر با دستان خالی برابر دشمن تا بن دندان مسلح است، شهری که حدود یک سال در محاصره بود، ولی هرگز سقوط نکرد.