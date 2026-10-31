دانش آموزان اصفهانی این روز‌ها با فراگیری آموزش‌های نظامی، عقیدتی و سیاسی آماده مبارزه با استکبار جهانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول آموزش ناحیه ۲ بسیج دانش آموزی اصفهان، هفته بسیج دانش آموزی را فرصتی برای فراگیری علوم نظامی و سیاسی برای دانش آموزان بیان کردو گفت: در این دوره‌ها فنون رزمی از جمله کار با اسلحه، موضوعات سیاسی و عقیدتی، موضوعات فرهنگی و تربیتی همراه با دشمن شناسی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

معنوی افزود: حضور فعال بیش از ۵ هزار دانش آموز اصفهانی در این کلاس‌های آموزشی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی فرصتی را مهیا می‌کند تا دانش آموزان در شرایطی که کشورمان باید در همه حوزه‌ها آماده باشد هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی گفت: آمادگی و هوشیاری دانش آموزان اصفهانی در این دوره‌ها بسیار بالا بوده و همه آنها محکم و استوار آماده هستند تا در صورت لزوم از کیان این مرز و بوم دفاع کنند.

مسئول آموزش ناحیه ۲ بسیج دانش آموزی اصفهان افزود: دانش آموزان اصفهانی برای آبادانی و سرافرازی ایران اسلامی هم در علم و دانش و هم در موضوعات نظامی و سیاسی به یک بلوغ کامل اجتماعی رسیده‌اند تا در هر زمانی که نیاز باشد برای ایران عزیز خدمت رسانی کنند.

معنوی افزود: دوره آموزشی موضوعات دفاعی و سیاسی برای دانش آموزان تا پایان هفته بسیج دانش آموزی در اصفهان ادامه خواهد داشت.