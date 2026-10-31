به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حکیم درباره آخرین وضعیت تجهیزات کمک‌داور ویدئویی در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر، گفت: بازدید خوبی از ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر انجام دادیم. دیدار تیم های پرسپولیس و نساجی قرار است با استفاده از ۱۱ دوربین برگزار شود. تیم VAR و عوامل صداوسیما نیز حدود ۶۵ ساعت پیش از شروع مسابقه وارد ورزشگاه شدند و تا این لحظه همکاری بسیار خوبی وجود داشته است.

وی افزود: توضیحات و نکات لازم درباره نحوه تصویربرداری به فیلمبرداران ارائه شده است و امیدواریم شاهد برگزاری مسابقه‌ای خوب با استفاده از سیستم VAR در قائم‌شهر باشیم.

دبیر کارگروه VAR فدراسیون فوتبال درباره مشکلات تصویربرداری در دیدار خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان نیز گفت: باشگاه خیبر به ما تعهد داده بود که همکاری لازم را برای تأمین شرایط مناسب تصویربرداری انجام دهد، اما عمل نکرد! اگر این مشکل که در دو مسابقه قبلی نیز وجود داشته است، برطرف نشود، مجبور خواهیم شد دیدار خانگی بعدی این تیم را بدون استفاده از VAR برگزار کنیم.