استاندار مازندران، با تأکید بر نقش حیاتی محیط بانان در صیانت از بهشت ملی، از تحول در مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حفاظت از محیط زیست، نخستین و حیاتی‌ترین گام در مسیر توسعه گردشگری و زیرساخت‌های استان مازندران است. در این راستا، با تمرکز بر نقش کلیدی محیط‌بانان در صیانت از این «بهشت ملی»، برنامه‌های راهبردی برای مدیریت پسماند، فاضلاب و پیشگیری از آتش‌سوزی از سوی مقامات اجرایی استان اعلام شد.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت علمی، از برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه مدیریت پسماند خبر داد.

وی اظهار داشت: ما با تمرکز بر تفکیک از مبدأ، قصد داریم از بحران پسماند عبور کرده و این چالش را به فرصتی برای ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار تبدیل کنیم.

همچنین استاندار با اشاره به برنامه‌ریزی‌های علمی برای مدیریت فاضلاب در ۱۲ شهرستان، از اقدامات عملیاتی جهت جلوگیری از ورود پساب به دریای خزر و ساماندهی فاضلاب شهرک صنعتی جویبار خبر داد که نشان‌دهنده اولویت حفاظت از اکوسیستم دریایی استان است.

در بخش حفاظت از جنگل‌ها، محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، از آغاز عملیات ساخت پایگاه اطفای حریق در منطقه الیت خبر داد.

وی با یادآوری تجربیات تلخ آتش‌سوزی‌های گسترده (مانند میانکاله)، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پیشگیرانه و واکنش سریع تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از توان عملیاتی ۲۱۲ محیط‌بان استان یاد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با ابراز خرسندی از عملکرد این کادر زبده، از انتخاب ۶ محیط‌بان مازندرانی به عنوان نمونه‌های برتر کشوری قدردانی نمود که نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی و تعهد نیرو‌های حفاظتی استان در سطح ملی است.