به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای تامین خراسان رضوی گفت: هدف از تشکیل و برگزاری کمیسیون بررسی نارضایتی ها، کاهش نارضایتی های اجتماعی و تجعات اعتراضی در سطح استان است و از طرفی می خواهیم حرف معترضان را بشنویم و با نمایندگان آنها ارتباط مستمر برقرار کنیم.

امیرالله شمقدری به گردهمایی مهم مدیران اجرایی و نظارتی استان در کنار اعضای شورای تامین خراسان رضوی در نخستین جلسه این کمیسیون اشاره و اضافه کرد: البته برخی نارضایتی ها مانند مسائل بازنشستگان، بیمه ها، فرهنگیان و مسایلی از این نوع باید در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد اما به مدیران تکلیف شده مسایل این اقشار را از طریق مرکز، نماینده های مجلس و وزارتخانه های مربوطه پیگیری کنند.

دبیر شورای تامین خراسان رضوی ادامه داد: هیچ مدیری نباید دسترسی خود را با مردم کوتاه کند، مردم با شرایط اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می کنند و مسئولان باید به هر شکل ممکن پاسخگو باشند و مردم را اقناع کنند.

شمقدری اظهار کرد: کمیسیون بررسی نارضایتی ها به صورت هفتگی مسایل مطرح شده را به شکل تخصصی بررسی می کند، مسایلی مانند خدمات عمومی، امور شهرداری ها، برق، گاز و البته نارضایتی هایی که در حوزه مخابرات وجود دارد مطرح می شود، به عنوان نمونه مخابرات نمی تواند ادعا کند که بخش خصوصی است و مشمول این پیگیری ها نمی شود.

وی گفت: مقرر شده دادستان به عنوان مدعی العموم، با جدیت با دستگاه هایی که در ایجاد نارضایتی ها نقش داشته و پاسخگو نبوده اند برخورد جدی کنند و اتفاقا با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، برخی نارضایتی های کنونی جامعه مربوط به دستگاه هایی است که مدیران آنها در نخستین جلسه کمیسیون بررسی نارضایتی ها غیبت داشته اند.