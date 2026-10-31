شورای فرهنگ عمومی بخش خلجستان در نشست امروز خود، بر تقویت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام فاطمیه، برگزاری مراسم ۱۳ آبان، ترویج فرهنگ کتابخوانی و صیانت از هویت فرهنگی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش خلجستان با حضور اعضای شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفتر امام جمعه این بخش برگزار شد.

در این نشست، اطلاع‌رسانی عمومی برای مشارکت مردم در ثبت‌نام سامانه سرشماری از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

همچنین با هدف غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام فاطمیه، مقرر شد اداره تبلیغات اسلامی نسبت به اعزام مبلغان به‌ویژه به مدارس اقدام کند. نمایشگاه حدیث غربت نیز در این ایام میزبان مدیران بخش خلجستان خواهد بود.

بر اساس مصوبات این جلسه، مراسم سوگواری ایام فاطمیه پنجشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در امامزاده زکریا دستجرد برگزار می‌شود.

اعضای شورای فرهنگ عمومی خلجستان همچنین مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان را از گلزار شهدای گمنام تا محل تجمعات شبانه در ابتدای ورودی بلوار معلم شهر دستجرد تعیین کردند. این مراسم ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

تبیین جایگاه روز فرهنگ عمومی و معرفی ظرفیت‌ها و ارزش‌های فرهنگی خلجستان به مسافران و گردشگران نیز از دیگر محور‌های این نشست بود. اعضای شورا بر ضرورت ترویج رعایت شئونات اسلامی و فرهنگی منطقه و بهره‌گیری مستمر از دیدگاه افراد دغدغه‌مند و صاحب‌نظر برای معرفی و تبیین فرهنگ بومی تأکید کردند.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با رویکرد تقویت فرهنگ فاطمی مورد بررسی قرار گرفت و برگزاری مسابقات کتابخوانی، انتخاب آثار مرتبط با سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و طراحی پرسش‌هایی از محتوای این کتاب‌ها برای آشنایی بیشتر جامعه با فرهنگ فاطمی به تصویب رسید.