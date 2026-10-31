حسین وفایی در مرحله نخست رقابت‌های بین‌المللی اسنوکر ۲۰۲۶ با پیروزی مقابل «استوارت کارینگتون» انگلیسی، جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را کسب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین وفایی، ملی پوش ایران در مرحله نخست رقابت‌های بین المللی اسنوکر ۲۰۲۶ انگلیس، امروز (شنبه ۹ آبان) «استوارت کارینگتون» از انگلیس را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد.

حسین وفایی با این پیروزی به مرحله اصلی رقابت‌های بین المللی اسنوکر راه یافت. او این مرحله از مسابقات را که به میزبانی نانجینگ چین برگزار خواهد شد، با دیدار با «مارک سلبی» آغاز می‌کند.

«مارک سلبی» از بازیکنان نامدار و رنکینگ دار اسنوکر انگلیس و جهان است.