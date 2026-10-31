به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از فردا یکشنبه تا روز سه‌شنبه (دهم تا دوازدهم آبان) به دلیل فعالیت سامانه بارشی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود و وزش باد در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک و کاهش دید همراه است.

بنا بر اعلام هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی روز یکشنبه مناطق شمال غرب و غرب استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان، عسگران، شاهین شهر و میمه، نطنز و کاشان را در بر می‌گیرد

و روز دوشنبه ۱۱ آبان سراسر مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

براین اساس، این سامانه بارشی روز سه‌شنبه در مناطق شمال شرق و شمال استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، کاشان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین و نطنز فعال خواهد بود.

هواشناسی استان همچنین در خصوص احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد و توصیه کرد: هموطنان ازتوقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در سفر‌های برون شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی احتیاط کنند.

همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم پاشی باغها، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.