به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران، در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به چالش‌های موجود در عرضه‌ی محصولات مرزی، بر ضرورت هماهنگی با استانداران سراسر کشور جهت تسهیل عرضه مستقیم مرکبات تأکید کرد.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به ظرفیت بالای تولید استان، از عرضه ۵۰۰ هزار تن از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات تولیدی به بازار‌های خارجی و توزیع سهم اصلی در استان‌های کشور خبر داد.

استاندار مازندران همچنین با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت شن و ماسه، خواستار برگزاری جلسه ویژه و برخورد سازمان تعزیرات با عوامل گران‌فروشی شد.

یونسی رستمی در ادامه، موضوع نوسانات قیمت سیمان را به ظرفیت‌های بورس ارجاع داد و بر ضرورت رایزنی‌های بیشتر با مسئولان مربوطه برای مدیریت این حوزه تأکید کرد.

افزایش صادرات محصولات کشاورزی مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اعلام وضعیت کالا‌های اساسی، از پایداری تأمین نهاده‌ها و محصولات کشاورزی برای ماه آتی خبر داد.

تیموری با اشاره به چالش‌های بازاریابی در بخش صادرات، از رکورد ۳۲ هزار تن صادرات نارنگی به کشور‌های اوراسیا و صادرات ۱۵ هزار تن کیوی به هند و ازبکستان خبر کرد.

او با ارائه آمار بخش مرغداری، از تولید روزانه ۹۵۰ تن مرغ در آبان ماه خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران، تأمین سوخت مرغداری‌ها را از جمله چالش‌های جاری در این حوزه برشمرد.