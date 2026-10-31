ارزش معاملات بورس انرژی ایران در هفته منتهی به ۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به ۲۲۵ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال رسید؛ و ۱۰۴ هزار و ۶۸۷ معامله در بازار‌های مختلف بورس انرژی ایران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بازار هیدروکربوری، حجم معاملات به ۹۸ هزار و ۲۰۹ تن رسید و ارزش معاملات این بازار رقم ۱۵۷ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال را ثبت کرد.

در بازار برق، یک میلیون و۳۵۴ هزار و ۹۴۸ کیلووات ساعت برق معامله شد و ارزش معاملات برق نیز به ۲۰هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال رسید.

همچنین ارزش معاملات ابزار‌های مالی ۴۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ثبت شد.

از رویداد‌های مهم این هفته می‌توان به معامله ۲۰ هزار تن نفت‌گاز (گازوئیل) و ۳ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل با ترم تحویل EXW و معامله ۵ هزار و ۷۵۰ تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت آبادان در رینگ بین‌الملل با ترم‌های تحویل EXW و FOB اشاره کرد.