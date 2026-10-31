به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: دریافت پروانه معتبر کشاورزی و کد اختصاصی QR Code برای بهره‌مندی از خدمات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی الزامی است.

بهرامی افزود: این طرح شامل تمامی بهره‌برداران محصولات زراعی از جمله گندم، جو آبی و دیم، عدس، نخود، ذرت، لوبیا، سیب‌زمینی، سیر، زعفران، فلفل‌دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی، قارچ و سایر محصولات زراعی و همچنین تولیدکنندگان محصولات باغی نظیر سیب، بادام، گردو، انگور، گیلاس، آلبالو و دیگر محصولات باغی می‌شود.

وی گفت: کشاورزانی که تاکنون پروانه کشاورزی دریافت نکرده‌اند، باید برای تشکیل پرونده، ثبت اطلاعات و دریافت پروانه به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.