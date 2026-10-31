مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی، شناخت دقیق مسیر طی‌شده انقلاب، عظمت چشم‌انداز پیش‌رو و نقش‌آفرینی جوانان متعهد را سه محور اساسی حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی خواجوی در گردهمایی ستادی و استانی مدیران ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در مجتمع آدینه تهران، با تبیین ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت توجه به سخنرانی اول خرداد ۱۳۹۸ رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

وی گفت: این سخنرانی مکمل بیانیه گام دوم انقلاب و تبیین‌کننده ابعاد عملیاتی و عینی آن است و بدون شناخت محتوای آن، نمی‌توان درک دقیقی از اهداف و مسیر پیش‌روی انقلاب اسلامی داشت.

حجت‌الاسلام خواجوی با اشاره به نخستین محور این بیانیه افزود: عظمت راه طی‌شده انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته، با وجود فراز و نشیب‌ها، جنگ تحمیلی، ترورها، تهدید‌ها و تحریم‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت‌های این حرکت تاریخی است.

وی دومین محور را عظمت چشم‌انداز پیش‌روی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: هدف ما تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که در آن جامعه‌ای جامع شکل می‌گیرد و برای مسائل مختلف اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، راهکار‌هایی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ارائه می‌شود.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت حجت (عج) را چشم‌انداز انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: تحقق این هدف بزرگ بدون نقش‌آفرینی فعال و مسئولانه جوانان متعهد، حزب‌اللهی و انقلابی امکان‌پذیر نیست.

حرکت عمومی مردم؛ مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی

حجت‌الاسلام خواجوی با تأکید بر ضرورت ایجاد حرکت عمومی برای تحقق این چشم‌انداز اظهار کرد: یکی از راه‌های اساسی رسیدن به تمدن نوین اسلامی، شکل‌گیری حرکت عمومی با محوریت جوانان متعهد است؛ حرکتی که حضور و نقش‌آفرینی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی، از جمله پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی، جهاد سازندگی و مقابله با کرونا، افزود: بسیاری از موفقیت‌های انقلاب اسلامی با مشارکت مردم رقم خورده است و در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، نقش‌آفرینی مردم در تحقق اهداف انقلاب جایگاهی اساسی دارد.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی با بیان اینکه تحقق دولت اسلامی نیز به مشارکت مردم وابسته است، گفت: دولت اسلامی صرفاً با شکل‌گیری سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی محقق نمی‌شود، بلکه جریان‌های مردمی، حلقه‌های میانی و گروه‌های کوچک مسئله‌محور باید برای حل مسائل اولویت‌دار جامعه وارد میدان شوند.

وی با اشاره به تجربه نهضت سوادآموزی و دیگر حرکت‌های مردمی در سال‌های نخست انقلاب خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها نشان دادند که حضور مردم برای حل مسائل اجتماعی می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه، تحولات بزرگی ایجاد کند؛ بنابراین امروز نیز نباید صرفاً منتظر اقدامات دولتی ماند.

گفتمان‌سازی و امیدآفرینی با محوریت جوانان

حجت‌الاسلام خواجوی با تأکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه گفت: در شرایطی که مردم با مسائل و نگرانی‌های مختلف مواجه هستند، باید با تبیین صحیح، ارائه راهکار‌های عملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی، زمینه امیدآفرینی را فراهم کنیم.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب در این زمینه چهار مأموریت اساسی را برای صاحبان ذهن فعال و زبان گویا مطرح کرده‌اند که تبیین و گفتمان‌سازی از مهم‌ترین آنهاست.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی با اشاره به شهید فخری‌زاده به‌عنوان نمونه‌ای از جوان متعهد و انقلابی اظهار کرد: این شهید با محوریت خود توانست جمعی از دانشجویان را گرد هم آورد و هسته‌ای از دانشمندان را برای حل مسائل کشور شکل دهد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد یک نیروی متعهد می‌تواند زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و تحولات بزرگ باشد.

وی با تشریح الگوی عملیاتی این حرکت در سطح محله گفت: امام محله می‌تواند ۱۰ جوان متعهد را شناسایی و سازمان‌دهی کند تا هر یک با تشکیل گروهی پنج تا ۶ نفره، مسئول پیگیری یکی از مسائل محله شوند. به این ترتیب، ۱۰ گروه مردمی می‌توانند برای حل ۱۰ مسئله اولویت‌دار محله وارد میدان شوند.

حجت‌الاسلام خواجوی در پایان با تأکید بر ضرورت آغاز این حرکت از مساجد تصریح کرد: باید از مسجد، گفتمان حل مسئله و سازمان‌دهی جوانان متعهد را آغاز کنیم و آن را به الگویی برای سایر مساجد تبدیل کنیم تا مسجد به محور حرکت اجتماعی و حل مسائل مردم در سطح شهر تبدیل شود.