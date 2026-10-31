برنامه «بانک قانون»، با هدف ارتقای دانش حقوقی و اقتصادی مخاطبان و افزایش آگاهی آنان از حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی در فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات اجتماعی تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با رویکردی آموزشی، کاربردی و پاسخ‌محور، به بررسی مسائل و چالش‌های حقوقی روزمره شهروندان و فعالان اقتصادی می‌پردازد و تلاش می‌کند با ارائه اطلاعات دقیق و راهکار‌های قانونی، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و پیشگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی را فراهم کند.

در این برنامه، پرسش‌ها و دغدغه‌های شنوندگان در حوزه‌های مختلفی همچون قوانین و مقررات تجارت، ثبت شرکت‌ها، حقوق مالکیت فکری و ثبت نمانام (برند)، تنظیم و اجرای قرارداد‌های تجاری، معاملات ملکی و خریدوفروش خودرو، چک و اسناد تجاری، تعهدات قراردادی، مطالبات مالی، دعاوی حقوقی و مسائل مرتبط با حقوق خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، آشنایی با الزامات قانونی انجام معاملات، شیوه‌های پیشگیری از کلاهبرداری، حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌های پیگیری قانونی اختلافات، از جمله محور‌های مورد توجه این برنامه است.

«بانک قانون»، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات کارشناسان ارشد حقوقی و متخصصان حوزه‌های مرتبط، می‌کوشد مفاهیم و مقررات پیچیده حقوقی را به زبانی روشن، ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان ارائه کند.

پاسخ‌گویی به پرسش‌های شنوندگان و تشریح ابعاد حقوقی موضوعات مبتلابه جامعه، این فرصت را فراهم می‌آورد تا مخاطبان پیش از انعقاد قرارداد، انجام معامله، راه‌اندازی کسب‌وکار یا مواجهه با اختلافات حقوقی، با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند.

این برنامه با تأکید بر فرهنگ‌سازی حقوقی، پیشگیری از بروز اختلافات، صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، درصدد است نقش مؤثری در افزایش سواد حقوقی و اقتصادی جامعه ایفا کند و با پیوند میان آموزش حقوقی و نیاز‌های واقعی مردم، دسترسی آسان‌تر شنوندگان به اطلاعات معتبر و کاربردی را فراهم آورد.