نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های مراکز روزانه توانبخشی با حضور مدیرکل بهزیستی استان تهران و مسئولان دفتر تخصصی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در نشست تخصصی رفع موانع اجرایی، بهبود فرایند‌های خدمت‌رسانی و تقویت هماهنگی‌های ستادی و استانی برای ارتقای کیفیت خدمات به افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گرفت.

فریدالدین حجت‌الاسلامی، در نشست مشترک با مدیرکل دفتر مراکز روزانه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و رؤسای گروه‌های تخصصی این دفتر، مسائل و نیاز‌های مراکز روزانه توانبخشی استان را با هدف شناسایی چالش‌های اجرایی و دستیابی به راهکار‌های مؤثر برای بهبود خدمات تخصصی بررسی کرد. همچنین ظرفیت‌های موجود مراکز روزانه توانبخشی، موانع پیش‌روی ارائه خدمات و ضرورت بازنگری در برخی فرایند‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی برای پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های افراد دارای معلولیت تأکید شد.

مسائلی همچون چگونگی انطباق فعالیت مراکز با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی، تسهیل فرایند‌های اجرایی و تقویت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی ستاد و استان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش دیگری از جلسه، راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مراکز روزانه و ضرورت توجه به نیاز‌های متنوع جامعه هدف در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های تخصصی بررسی شد.

در پایان این نشست، بر استمرار تعاملات کارشناسی میان اداره کل بهزیستی استان تهران و دفتر تخصصی سازمان بهزیستی کشور، پیگیری مسائل مطرح‌شده و تقویت سازوکار‌های هماهنگی برای رفع موانع و بهبود کیفیت خدمات مراکز روزانه توانبخشی تأکید شد.