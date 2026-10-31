

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار سراسری میثاق با شهیدان نبرد با استکبار در روز چهارشنبه ۱۳ آبان در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

وی از جوانان، نوجوان، دانش آموزان و مردم برای حضور پرشور دعوت کرد و گفت: این مراسم در مرکز خراسان جنوبی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان از محل چهار راه تامین اجتماعی پاسداران شروع می‌شود و تا چهارراه صیاد شیرازی ادامه دارد.