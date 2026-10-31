برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی روز چهارشنبه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی روز چهارشنبه برگزار میشود.
حجت الاسلام مشرفی در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با شعار سراسری میثاق با شهیدان نبرد با استکبار در روز چهارشنبه ۱۳ آبان در خراسان جنوبی برگزار میشود.
وی از جوانان، نوجوان، دانش آموزان و مردم برای حضور پرشور دعوت کرد و گفت: این مراسم در مرکز خراسان جنوبی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان از محل چهار راه تامین اجتماعی پاسداران شروع میشود و تا چهارراه صیاد شیرازی ادامه دارد.