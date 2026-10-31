مراسم گرامیداشت روز نوجوان با حضور جمعی از مسئولان انتظامی و آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، در مراسم گرامیداشت روز نوجوان در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد، اظهار کرد: نوجوانان سرمایه‌ های ارزشمند جامعه و نیروی اثرگذار در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی هستند و توجه به تربیت فکری، فرهنگی و اعتقادی این نسل از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

حجت‌ الاسلام علیرضا رامیار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، این شهید نوجوان را الگویی ماندگار از شجاعت، بصیرت، ایمان و مسئولیت‌ پذیری دانست و افزود: شهید فهمیده با وجود سن کم، درک عمیقی از شرایط کشور و مسئولیت خود در دفاع از میهن داشت و با انتخابی آگاهانه، نامش را در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس ثبت کرد.

رامیار با اشاره به مفهوم «۱۳ ساله‌ های جان‌فدا» بیان کرد: روحیه ایثار و فداکاری محدود به سن و سال نیست و نوجوانان امروز نیز می‌ توانند با شناخت درست از آرمان‌ های کشور، در عرصه‌ های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و دفاع از ارزش‌ ها نقش‌ آفرینی کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، همچنین بر ضرورت آشنایی نسل نوجوان با سیره شهدا تأکید کرد و گفت: انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت، وطن‌ دوستی و مسئولیت‌ پذیری به نوجوانان، نیازمند الگوسازی صحیح و بیان واقعیت‌ های تاریخی با زبانی متناسب با نیازهای این نسل است.

وی با تبریک روز نوجوان، نقش خانواده‌ ها، معلمان و دستگاه‌ های فرهنگی و تربیتی را در پرورش نسلی آگاه، متعهد و توانمند مهم دانست و خاطرنشان کرد: نوجوانان امروز با تکیه بر دانش، ایمان و خودباوری می‌ توانند ادامه‌ دهندگان راه شهدا و سازندگان آینده کشور باشند.