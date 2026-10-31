مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از رشد ۱۸ درصدی حمل و نقل کالا از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی اظهار داشت: طی هفت‌ماهه سال جاری، ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار تن کالا از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور حمل شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری، ۴۶۱ هزار نسخه بارنامه برای حمل کالا از استان کرمانشاه صادر شده است که رشد حدود ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش مهم ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیاز‌های کشور تصریح کرد: استمرار روند جابه‌جایی کالا، تسهیل فعالیت ناوگان باری و ارتقای خدمات حمل و نقل جاده‌ای از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان پرتلاش استان، زمینه توسعه و پویایی هرچه بیشتر بخش حمل و نقل کالا فراهم شود.