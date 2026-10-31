به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی، در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان، معاونان پژوهشی و جمعی از طلاب استعداد برتر، تبلیغ مبتنی بر استدلال را عاملی مهم در تعمیق باور‌های دینی جامعه دانست.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بانوان متدین و متخصص در عرصه‌های آموزشی، به‌ویژه آموزش و پرورش، گفت: دینی که انسان با استدلال و شناخت به آن دست پیدا کند، ارزشمندتر از دین‌داری تقلیدی است.

آیت الله طباطبایی افزود: خواهران طلبه که به عمق مسائل دینی آگاهی یافته‌اند، باید با بهره‌گیری از قدرت استدلال، عظمت تمدن اسلامی را برای جامعه تبیین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با استناد به روایات اسلامی، جایگاه مبلغان دینی را رفیع دانست و افزود: طلاب باید همواره در مسیر آموختن و آموزش دادن باشندو این مسئولیت به‌ویژه برای مادران اهمیت دارد، چراکه آنان نقش مهمی در انتقال معارف دینی به فرزندان خود دارند.

آیت‌الله طباطبایی همچنین، تفاوت عملکرد جبهه اسلام با دشمنان را ناشی از آموزه‌ها و فهم دینی دانست و گفت: در شرایطی که برخی جوامع با وجود برخورداری از امکانات مادی، به امور بی‌پایه و واهی روی آورده‌اند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های دینی، حتی در شرایط دشوار جنگ نیز بر رعایت اخلاق تأکید دارد و از هدف قرار دادن مراکز مسکونی و بیمارستان‌ها پرهیز می‌کند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به مسائل جنگ، صلح و روابط بین‌الملل افزود: در این موضوع ها، تصمیم‌گیری و اعلام موضع باید در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب باشد و نباید بر اساس شنیده‌ها درباره عملکرد مسئولان قضاوت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، تبلیغ و آگاه‌سازی مردم را از اهداف اصلی تحصیل در حوزه‌های علمیه دانست و خطاب به طلاب خواهر گفت: کسانی که در حوزه تحصیل می‌کنند، باید خود را به دانش و مهارت‌های لازم برای تبلیغ مجهز کنند؛ چراکه رسالت اساسی حوزه، تبلیغ و انتقال معارف دینی است.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسمین عبداللهی، مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان، با اشاره به قرار داشتن در هفته نخبگان ملی گفت: این نشست با حضور جمعی از استعداد‌های برتر حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار شده است.

در پایان این دیدار نیز از یکی از طلاب خواهر سطح چهار حوزه علمیه اصفهان که در سال ۱۴۰۵ حائز رتبه شده بود، تقدیر شد.