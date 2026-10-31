همکاری‌های علمی ایران و عراق، از آموزش زبان فارسی تا راه‌اندازی شعب دانشگاه‌های ایرانی در عراق، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ همکاری‌های علمی ایران و عراق، از آموزش زبان فارسی تا راه‌اندازی شعب دانشگاه‌های ایرانی در عراق، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

در بغداد، ۱۲۰ دانشجوی عراقی در آزمون زبان فارسی «پارسیک» شرکت کردند.

هم‌زمان، دانشگاه تهران نیز مجوز تأسیس شعبه‌ای با ۱۴ رشته در بغداد را دریافت کرده است.

دو رویداد که از گسترش روابط علمی و دانشگاهی تهران و بغداد حکایت دارد.