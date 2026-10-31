مرحله دوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اعزامی به رقابت‌های المپیک دانش‌آموزان جهان ۲۰۲۶ (ژیمنازیاد) برزیل، از ۸ الی ۱۲ آبانماه به میزبانی استان آذربایجان غربی «ارومیه» در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مرحله دوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اعزامی به رقابت‌های المپیک دانش‌آموزان جهان ۲۰۲۶ (ژیمنازیاد) برزیل، از ۸ الی ۱۲ آبانماه به میزبانی استان آذربایجان غربی «ارومیه» در حال برگزاریست.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان دانش‌آموز کشور برای حضور در رقابت‌های جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل برگزار می‌شود و ورزشکاران دعوت‌شده، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی تیم‌های ملی پیگیری خواهند کرد.

۱- سرمربی تیم ملی کومیته: مهدی جعفری

۲- سرمربی تیم ملی کاتا: علیرضا رضازاده

۳- مربی تیم ملی کاتای انفرادی: بهروز حسین‌زاده

۴- مربی تیم ملی کاتای تیمی: مهدی حق‌نظری

۵- مربی بدنساز: حسین کوهی

سرمربی: سرکار خانم طاهری

برگزاری این اردو در ارومیه، فرصتی برای پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی و افزایش هماهنگی ملی‌پوشان در مسیر حضور در المپیک دانش آموزان جهان «ژیمنازیاد» ۲۰۲۶ برزیل خواهد بود.