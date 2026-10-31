کاراته جایزه بزرگ روسیه؛ علی زند فینالیست کاتای انفرادی شد
علی زند نماینده کشورمان در رقابتهای کاراته جایزه بزرگ روسیه، جواز حضور در دیدار نهایی کاتای انفرادی مردان را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز مسابقات کاراته جایزه بزرگ روسیه، امروز شنبه ۹ آبان و در رقابتهای کاتای انفرادی مردان در گروه پنجم علی زند با برتری مقابل نمایندگان پاکستان (۴ بر یک)، روسیه (۳ بر ۲) و بلاروس (۵ برصفر)، با سه پیروزی به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.
زند در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک از سد الکریم رامی از امارات گذشت و در مرحله نیمهنهایی نیز با نتیجه ۵ بر صفر زیگی زارستا از اندونزی را شکست داد تا فینالیست شود.
مبین جباری دیگر کاتاروی بخش مردان نیز، در گروه سوم به مصاف حریفان خود رفت و با کسب یک پیروزی و دو شکست، در رده سوم گروه قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.
جباری ابتدا مقابل ایوان مارتین مونتنگرو از اسپانیا ۵ بر صفر مغلوب شد، در دومین دیدار ارشاد علی از پاکستان را ۵ بر صفر برد و در سومین بازی ۳ بر ۲ مغلوب اسفندیار سورتیدینوف از روسیه شد.
علی زند فردا یکشنبه ۱۰ آبان در دیدار نهایی و برای کسب مدال طلا به مصاف ایوان مونتهنگرو از اسپانیا خواهد رفت.