به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز مسابقات کاراته جایزه بزرگ روسیه، امروز شنبه ۹ آبان و در رقابت‌های کاتای انفرادی مردان در گروه پنجم علی زند با برتری مقابل نمایندگان پاکستان (۴ بر یک)، روسیه (۳ بر ۲) و بلاروس (۵ برصفر)، با سه پیروزی به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

زند در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک از سد الکریم رامی از امارات گذشت و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۵ بر صفر زیگی زارستا از اندونزی را شکست داد تا فینالیست شود.

مبین جباری دیگر کاتاروی بخش مردان نیز، در گروه سوم به مصاف حریفان خود رفت و با کسب یک پیروزی و دو شکست، در رده سوم گروه قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.

جباری ابتدا مقابل ایوان مارتین مونتنگرو از اسپانیا ۵ بر صفر مغلوب شد، در دومین دیدار ارشاد علی از پاکستان را ۵ بر صفر برد و در سومین بازی ۳ بر ۲ مغلوب اسفندیار سورتیدینوف از روسیه شد.

علی زند فردا یکشنبه ۱۰ آبان در دیدار نهایی و برای کسب مدال طلا به مصاف ایوان مونته‌نگرو از اسپانیا خواهد رفت.