

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی در جلسه قرارگاه نظارت بر بازار استان گفت: انتظار می‌رود متولیان حوزه آرد و نان، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، مشکلات بخش نانوایی‌ها را شناسایی و برای رفع آنها اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها و نظارت مستمر بر فرآیند تولید و عرضه نان گفت: برازنده مردم نیست که برای تأمین نان روزانه خود ناچار به ایستادن در صف‌های طولانی باشند، لذا دستگاه‌های مسئول باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند.

وی افزود: تعطیلی‌های بدون برنامه یا همزمان تعدادی از نانوایی‌ها در یک محدوده، می‌تواند موجب افزایش ازدحام در سایر واحد‌ها و نارضایتی شهروندان شود، از این رو لازم است موضوع تعطیلی، مرخصی و ساعات فعالیت نانوایی‌ها با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا مردم در هیچ نقطه‌ای از خراسان جنوبی برای تأمین نان مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.

به گفته استاندار خراسان جنوبی؛ دستگاه‌های متولی باید با بررسی دقیق وضعیت فعالیت نانوایی‌ها در محلات مختلف، ضمن شناسایی نقاط دارای تراکم جمعیت و تقاضای بالا، برای توزیع متناسب ظرفیت پخت و جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

هاشمی افزود: در موضوع آرد و نان، علاوه بر نظارت بر کیفیت پخت و رعایت وزن و قیمت مصوب، باید نحوه خدمت‌رسانی نانوایی‌ها، ساعات فعالیت، میزان پاسخگویی به تقاضای مردم و چگونگی توزیع آرد نیز به صورت مستمر رصد شود.

وی گفت: ملاک موفقیت دستگاه‌های مسئول، کاهش صف‌ها، رفع دغدغه‌های مردم و ایجاد آرامش و رضایتمندی در جامعه است، بنابراین انتظار می‌رود نتایج اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی نانوایی‌ها، به صورت ملموس در زندگی روزمره شهروندان مشاهده شود.