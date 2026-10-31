اسامی داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد.

اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال

اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵

*هوادار تهران - کاراگستر شبستر

داوران: علی سام، حمیدرضا افشون، امید شاکری و وحید پایش ناظر: مهدی مرجان زاده

*نفت مسجدسلیمان - نیروی زمینی تهران

داوران: امیرسجاد فتوحی، مرتضی باقری، عباس عسگری و میلاد صادق زاده ناظر: یوسف اطمینان

دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵

*بعثت کرمانشاه - سایپا تهران

داوران: بهزاد بارانی، سامان قلاوند، عباس میاحی، امید دریانوش ناظر: صادق نوری

*آریو اسلامشهر - فرد البرز

داوران: کیوان علیمحمدی، محسن بابایی، امین عمویی، محمدحسین یحیی زاده ناظر: جمشید دانش مهر

*مس رفسنجان - پارس جنوبی جم

داوران: مرتضی منصوریان، علیرضا صیاد، شهرخ دانشور و محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید شمس

*شاهین بندرعامری - جزیره قشم

داوران: حسین اسماعیلی، میلاد آل خمیس، امیرعلی اورسجی و محسن مرادیان ناظر: صفدر احمدی

*نفت و گاز گچساران - مس کرمان

داوران: امیرحمزه موسوی، مجتبی ظاهری، مسعود مرادزاده و فرشاد مولایی ناظر: فرهاد خوشنواز

*نفت بندرعباس - فولاد نوین خوزستان

داوران: محمدمهدی جعفری، فرزاد ولی ابرقویی، محمد عبدلی، محمدکاظم بحرینی ناظر: محسن فریمانی