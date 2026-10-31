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اسامی داوران بازیهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
*هوادار تهران - کاراگستر شبستر
داوران: علی سام، حمیدرضا افشون، امید شاکری و وحید پایش ناظر: مهدی مرجان زاده
*نفت مسجدسلیمان - نیروی زمینی تهران
داوران: امیرسجاد فتوحی، مرتضی باقری، عباس عسگری و میلاد صادق زاده ناظر: یوسف اطمینان
دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵
*بعثت کرمانشاه - سایپا تهران
داوران: بهزاد بارانی، سامان قلاوند، عباس میاحی، امید دریانوش ناظر: صادق نوری
*آریو اسلامشهر - فرد البرز
داوران: کیوان علیمحمدی، محسن بابایی، امین عمویی، محمدحسین یحیی زاده ناظر: جمشید دانش مهر
*مس رفسنجان - پارس جنوبی جم
داوران: مرتضی منصوریان، علیرضا صیاد، شهرخ دانشور و محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید شمس
*شاهین بندرعامری - جزیره قشم
داوران: حسین اسماعیلی، میلاد آل خمیس، امیرعلی اورسجی و محسن مرادیان ناظر: صفدر احمدی
*نفت و گاز گچساران - مس کرمان
داوران: امیرحمزه موسوی، مجتبی ظاهری، مسعود مرادزاده و فرشاد مولایی ناظر: فرهاد خوشنواز
*نفت بندرعباس - فولاد نوین خوزستان
داوران: محمدمهدی جعفری، فرزاد ولی ابرقویی، محمد عبدلی، محمدکاظم بحرینی ناظر: محسن فریمانی