این کتاب نوشته‌ی محدثه سادات طباطبایی، که به زندگی شهید حسین فهمیده، نوجوان شجاع دوران دفاع مقدس می پردازد، در انتشارات کتابک به چاپ ششم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آقای فهمیده» نوشته‌ی محدثه سادات طباطبایی، داستان زندگی پرشور و شجاعت‌های حسین فهمیده، نوجوان سیزده‌ساله‌ای است که در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری‌هایش به یک قهرمان ملی تبدیل شد.

این کتاب با نثری ساده و جذاب، روایتگر لحظه‌های حماسه‌آفرین حسین است و به خواننده نشان می‌دهد که چگونه یک نوجوان می‌تواند با اراده‌ی قوی و شجاعت بی‌نظیر، کارهای بزرگی انجام دهد.

محبوبه ابوفاضلی گزارش می دهد: