فرمانده کل قوا در دیدارِ فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان را از الزامات بازدارندگی حداکثری دانستند و مقرر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی رو‌به‌رو شود.

پاسخ به دشمن، فوری، اثرگذار و بدون محدودیت باشد

پاسخ به دشمن، فوری، اثرگذار و بدون محدودیت باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده کل قوا در دیدارِ فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان را از الزامات بازدارندگی حداکثری دانستند و مقرر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی رو‌به‌رو شود.

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تصریح کردند: اگر دشمنان مجددا حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند این نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.

فرمانده کل قوا همچنین بر تقویت معماری اطلاعات نظامی، تعمیق دفاع بومی در دو حوزه «دکترین» و «تاکتیک»، رشد توانمندی‌های روزآمد دفاعی و امنیتی با بهره گیری از فناوری‌های نوین و تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی همزمان با تلاش بی وقفه برای تامین نیاز‌های معیشتی و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تاکید کردند.

در بخش دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرر شد بانک اهداف به نحوی به روز رسانی شود که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی-صهیونی در تیررس نیرو‌های مسلح قرار گیرد.

ایشان حمایت ملی از نیرو‌های مسلح را از ارکان بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران ستیز و مزدوران داخلی آنها دانستند و اضافه کردند حضور هشت ماهه ملت مبعوث در میادین، امتداد بخشِ دفاع مقدس هشت ساله است که به موازات پایمردی نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از استواری هوشمندانه جبهه مقاومت در کشور‌های مختلف، وحدت ساحات را متغیری تعیین کننده با تاثیرراهبردی در شکل دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا دانستند و ابراز امیدواری کردند این نظم جدید زمینه روزافزون اتحاد ملت‌ها و دولت‌های اسلامی را برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی فراهم کند.

سردار سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش و سردارسرلشکر وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با فرمانده کل قوا ضمن ارائه گزارش‌هایی از وضعیت آمادگی مدافعان کشور در سواحل خلیج فارس، مناطق عملیاتی تنگه هرمز، دریای عمان و مرز‌های شمال غرب و جنوب شرق کشور، گزارشی نیزاز تولید چند برابری انواع مهمات و سلاح‌های شناسایی، پشتیبانی و رزمی به استحضار ایشان رساندند.

فرمانده کل قوا ضمن اظهار خرسندی از فعالیت‌های انجام شده، از فرماندهان ارشد نظامی خواستند مراتب تشکر و رضایت ایشان را به اطلاع کلیه نیرو‌های نظامی، انتظامی، بسیجی و کارکنان این سازمان‌ها و وزارت دفاع و خانواده‌های معززشان برسانند.