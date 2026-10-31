به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، مراسم یادواره ۱۳ دانش‌آموز شهید شهرستان فیروزکوه برگزار شد. این مراسم که با رویکردی متفاوت و در سال شهید آوینی برگزار گردید، یاد و خاطره دانش‌آموزانی را زنده کرد که در راه حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدای میهن کردند.

در جریان این مراسم، از خانواده‌های گرامی شهدای دانش‌آموز شهرستان فیروزکوه تقدیر و از آنان تجلیل شد.

در این یادواره، از خانواده شهید هوشنگ اسفندیار و شهید یحیی سراج، از شهدای عزیز دانش‌آموز این شهرستان، به پاس ایثار و فداکاریشان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.