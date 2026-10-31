به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پرچم خون‌خواهی امام شهید، در آیینی با حضور آیت‌الله سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، نماینده مقام معظم رهبری و تولیت مسجد مقدس جمکران، در آستان مقدس امامزاده سلطان سید محمد (ع) تفرش برافراشته شد.

آیت‌الله سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد در این مراسم که در آستان مقدس امامزاده سلطان سید محمد (ع) (جد رهبر معظم انقلاب) برگزار شد، با اشاره به اهمیت معنویت و توسل به اهل‌بیت (ع) گفت: حضور در جوار امامزادگان و بهره‌مندی از معنویت آنان می‌تواند زمینه‌ساز تحول درونی، پاکی نفس و تقویت فضایل اخلاقی همچون شجاعت، جوانمردی و ایمان در انسان باشد.

تولیت مسجد مقدس جمکران وجود امامزادگان در شهر‌ها و روستا‌ها را نعمتی الهی دانست و افزود: معنویت و پاکی نفس در هدایت انسان تأثیرگذار است و آثار آن در رفتار فردی و اجتماعی افراد نمایان می‌شود.

او با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف ایران ابراز داشت: دشمنان تصور می‌کردند ایران در مدت کوتاهی توان مقاومت نخواهد داشت، اما ملت ایران با توکل به خداوند و ایستادگی خود این تصور را باطل کرد.

نماینده رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه ایران در شرایط کنونی در سه میدان نظامی، دیپلماسی و خیابان در حال مبارزه است، افزود: در میدان نظامی، نیرو‌های مسلح از کشور دفاع می‌کنند و در میدان دیپلماسی نیز دیپلمات‌ها با ابزار مذاکره و گفت‌و‌گو، مواضع جمهوری اسلامی ایران را به دنیا منتقل می‌کنند.

آیت‌الله اجاق‌نژاد گفت: پیام میدان نظامی، تسلیم‌نشدن در برابر دشمن و پیام دیپلماسی این است که ایران آغازگر جنگ نبوده و در پی تحمیل جنگ به دیگران نیست.

او میدان سوم را میدان حضور مردم در خیابان دانست و گفت: مردم با حمایت از نیرو‌های نظامی و دستگاه دیپلماسی، تبعیت از مقام معظم رهبری، توکل به خداوند، مقاومت و حفظ وحدت، مسیر خود را ادامه دهند.

آیت‌الله اجاق‌نژاد با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته و حمله به ایران در جریان مذاکرات، بر ضرورت هوشیاری در برابر وعده‌های دشمن تأکید کرد.

نماینده مقام معظم رهبری با بیان اینکه اختلاف شدید بین مردم، دو قطبی کردن جامعه و ایجاد فساد و گناه از جمله اهداف دشمن است، افزود: باید در برابر تلاش‌هایی که با هدف ایجاد تفرقه و ترویج فساد در جامعه صورت می‌گیرد، هوشیار بود.

آیت‌الله اجاق‌نژاد با اشاره به برافراشته‌شدن پرچم خون‌خواهی امام شهید در این مراسم، بر تداوم ایستادگی و پیگیری خون‌خواهی ایشان تأکید کرد و گفت: با توکل بر خداوند، حفظ وحدت و ادامه مقاومت، پیروزی حاصل شده و این مسیر به ظهور حضرت ولی عصر (عج) منتهی خواهد شد.