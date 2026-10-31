به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا نوری در حاشیه نخستین نشست ملی کشاورزی با افریقا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران، تصریح کرد: تا روز سه شنبه چند درصد باقیمانده از مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در مورد مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، اختلاف نظری بین دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط وجود ندارد، اضافه کرد: مبالغ باقیماند از مطالبات کشاورزان که پرداخت آن مستلزم یک سری عملیات حسابداری بود، تا سه شنبه واریز و به طور کامل تسویه خواهد شد.

نوری با بیان اینکه روند کلی پرداخت مطالبات امسال نسبت به ۵ سال اخیر، سرعت بیشتری داشته، درباره تعیین و اعلام قیمت جدید خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیز گفت؛ اعضای کمیسیون مربوط در شورای قیمت گذاری هنوز در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند و تا زمانی که این ۹ عضو به توافق نهایی نرسند و رقم، نهایی نشود نمی‌توان قیمت جدیدی را اعلام کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان اطمینان داشته باشند که این بررسی‌ها و چکش کاری‌ها در روند تامین منافع آنهاست.