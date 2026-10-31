عملیات اجرایی فاز دوم ساخت واحد‌های تجاری روستای جنداب در بخش سلفچگان قم با هدف ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری آغاز شد؛ هم‌زمان با آغاز این طرح، یک دستگاه لودر به ارزش ۱۱ میلیارد تومان نیز به ناوگان دهیاری این روستا اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین اسماعیل‌گل، رئیس شورای اسلامی روستای جنداب، با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در این روستا گفت: دهیاری جنداب با هدف تقویت منابع مالی و ایجاد درآمد پایدار، اجرای طرح‌های درآمدزا را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: فاز دوم ساخت واحد‌های تجاری جنداب در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع اجرا می‌شود و شامل احداث هفت باب مغازه است که برای تکمیل آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

رئیس شورای اسلامی روستای جنداب با اشاره به هزینه‌کرد سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در فاز نخست این طرح بیان کرد: این مجموعه در دو طبقه ساخته می‌شود و در طبقه دوم آن نیز سوئیت‌هایی برای اجاره و اسکان کارگران پیش‌بینی شده است.

اسماعیل‌گل همچنین درباره تأمین ماشین‌آلات دهیاری گفت: یک دستگاه لودر به ارزش ۱۱ میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات پست‌بانک خریداری شده است تا علاوه بر تأمین نیاز‌های عمرانی روستا، زمینه درآمدزایی و تقویت منابع مالی دهیاری را فراهم کند.