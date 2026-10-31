معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از خروج جایگاه سوخت باب‌الحوائج در محور خروجی جیرفت به سمت بم، کرمان و بافت از طرح کدینگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رحمان جلالی گفت: با درخواست استانداری کرمان و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، جایگاه سوخت باب‌الحوایج واقع در دوراهی این محور، از طرح کدینگ خارج شد.

وی افزود: با این اقدام، تعداد جایگاه‌های خارج‌شده از طرح کدینگ به ۵۶ جایگاه رسید و امکان سوخت‌گیری خودرو‌های غیربومی و مسافران در این جایگاه‌ها فراهم شده است.

جلالی ابراز امیدواری کرد: خروج این جایگاه از طرح کدینگ به کاهش صف‌های طولانی سوخت در مناطق جنوبی استان کرمان کمک کند.