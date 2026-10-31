مردم ولایتمدار شهر‌های استان اصفهان در دویست و چهل و چهارمین شب تجمع با حضور در خیابان‌ها و میادین با تاکید بر ایستادگی و مقاومت قدرت نمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم جان فدا و فخرآفرین شهر‌های استان که هر شب نشانه‌ای تازه از مبعوث شدن برای عزت و سرافرازی میهن رو می‌کنند در دویست و چهل و چهارمین شب قرار‌های خود با تاکید بر مقاومت و ایستادگی گفتند؛ گوش به فرمان رهبری تا تمام کردن کار در میدان حاضرند.

حاضران در این اجتماعات شبانه که میدان‌ها را به سنگری برای دفاع از میهن تبدیل کرده‌اند، با حضور گسترده خود ثابت کردند که در راه صیانت از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز خستگی نمی‌شناسند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع های حماسی تأکید کردند که این تداوم حضور، پیامی قاطع به دشمنان است و نشان می‌دهد که ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی کشور، تا پایان راه در سنگر خیابان‌ها ایستادگی خواهند کرد.