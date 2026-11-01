فاضل تبیانیان و اشکان ذوالفقارخانیان هاکی‌بازان مهدیشهری با دعوت به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران، در مسیر آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی هاکی مصر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ، فاضل تبیانیان و اشکان ذوالفقارخانیان، دو ورزشکار شهرستان مهدی‌شهر، به ششمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی پنج‌چمنی زیر ۱۸ سال جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

این اردو از ۷ تا ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه زمین چمن مصنوعی هاکی آزادی تهران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان در این مرحله زیر نظر محمدعلی ملک‌احمدی، سرمربی تیم ملی، تمرینات آماده‌سازی خود را دنبال خواهند کرد.

این اردو با هدف آمادگی بازیکنان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی هاکی زیر ۱۸ سال که آذرماه سال جاری به میزبانی کشور مصر است ،برگزار می شود.