به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فریدی، رئیس اداره حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان ورامین از ثبت تصویر یک قلاده کاراکال در منطقه حفاظت‌شده کویر خبر داد و گفت: این تصویر در جریان پایش و رصد مستمر حیات‌وحش منطقه و با استفاده از دوربین‌های تله‌ای به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت حضور این گونه جانوری در زیستگاه‌های طبیعی منطقه افزود: کاراکال از گربه‌سانان ارزشمند و کمتر مشاهده‌شده حیات‌وحش ایران است که به‌واسطه گوش‌های بلند و دسته‌مو‌های سیاه‌رنگ انتهای آنها، ظاهری متمایز دارد و حضورش در زیستگاه‌های طبیعی از اهمیت حفاظتی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان ورامین با بیان اینکه دوربین‌های تله‌ای ابزار مؤثری برای شناسایی و پایش گونه‌های جانوری هستند، تصریح کرد: این تجهیزات امکان ثبت تصاویر حیات‌وحش را بدون ایجاد مزاحمت مستقیم برای جانوران فراهم می‌کنند و اطلاعات به‌دست‌آمده از آنها در ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها و بررسی حضور گونه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فریدی ادامه داد: ثبت تصویر کاراکال در منطقه حفاظت‌شده کویر، اطلاعات ارزشمندی درباره حضور این گونه در محدوده مورد پایش فراهم می‌کند و می‌تواند در شناخت بهتر پراکنش جانوران و بررسی شرایط زیستی آنها مؤثر باشد؛ از این رو، استمرار پایش‌ها برای دستیابی به داده‌های دقیق‌تر درباره وضعیت حیات‌وحش منطقه ضروری است.

وی با اشاره به نقش گونه‌های جانوری در پایداری طبیعت خاطرنشان کرد: حضور گونه‌هایی مانند کاراکال در زنجیره غذایی اهمیت دارد و بررسی وضعیت آنها می‌تواند به شناخت شرایط اکولوژیک زیستگاه کمک کند؛ البته ارزیابی سلامت یک زیست‌بوم به مجموعه‌ای از شاخص‌ها و پایش‌های مستمر نیاز دارد.

رئیس اداره حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان ورامین همچنین حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی را از الزامات صیانت از گونه‌های ارزشمند دانست و گفت: کاهش عوامل مزاحم، جلوگیری از تخریب زیستگاه و مراقبت از عرصه‌های طبیعی، زمینه حضور و تداوم حیات گونه‌های جانوری را فراهم می‌کند و در این مسیر، تلاش محیط‌بانان و نیرو‌های حفاظتی نقش مهمی دارد.

فریدی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های پایش حیات‌وحش بیان کرد: رصد مستمر محدوده‌های حساس و ثبت اطلاعات مربوط به گونه‌های جانوری، امکان شناسایی بهتر نیاز‌های حفاظتی و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها را فراهم می‌کند و این روند باید با استفاده از ظرفیت تجهیزات پایش و حضور میدانی نیرو‌های محیط‌بان ادامه یابد.

وی در پایان بر ضرورت حفاظت از مسیر‌های رفت‌وآمد و زیستگاه‌های طبیعی گونه‌های جانوری تأکید کرد و افزود: صیانت از تنوع زیستی منطقه حفاظت‌شده کویر نیازمند همکاری مجموعه‌های مسئول، مراقبت مستمر از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از هرگونه اقدام آسیب‌زا در زیستگاه حیات‌وحش است.