معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پرداخت ۱۵۰ همت به دهیاری‌های سراسر کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: سهم استان کردستان از این اعتبارات سه همت بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مراسم افتتاح طرح آسفالت معابر روستایی شهرستان بانه اظهار کرد: اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی از برنامه‌های مهم دولت در سال‌های اخیر بوده که علاوه بر ساماندهی و زیباسازی محیط روستاها، در افزایش رضایتمندی روستانشینان نیز نقش دارد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از روستا‌ها افزود: توسعه و آبادانی روستا‌ها زمینه‌ساز توسعه شهرهاست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات بهتر به روستانشینان فراهم شود.

در همین راستا، روز گذشته با حضور قربانی، بیگلری نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، طرح آسفالت معابر روستای بنه‌خوی و چند روستای دیگر شهرستان بانه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان نیز در این مراسم گفت: در شهرستان بانه بیش از ۶۰ میلیارد تومان در بخش‌های آسفالت معابر، اجرای طرح هادی، بهسازی و جدول‌گذاری روستا‌ها هزینه شده است.

وی نقش دهیاری‌ها را در توسعه روستا‌ها مهم و اثرگذار دانست و بر ضرورت تداوم اقدامات عمرانی برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان تأکید کرد.