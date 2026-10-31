مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی توانیر بر لزوم تقویت همکاری توامان آب و برق و تشدید برخورد با تخلفات و انشعابات غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن چاهی، مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی توانیر در نخستین جلسه کمیته عالی بررسی و ساماندهی مصارف چاه‌های کشاورزی با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت توامان آب و برق، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و آمار عملکرد بخش‌های مختلف را به شرح زیر ارائه داد.

شناسایی و برخورد با تخلفات گسترده در شبکه و تجهیزات

وی با اشاره به اهمیت اجرای اقدامات اصلاحی در حوزه تست و بازرسی چاه‌های کشاورزی در دو مرحله در ۶ماه نخست سال، از ثبت مجموع ۵۳ هزار و ۲۸۹ مورد اقدام اصلاحی خبر داد و گفت: این اقدامات شامل شناسایی ۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه کنتور معیوب، ۷ هزار و ۶۲۱ مورد دستکاری مدار فرمان، ۴ هزار و ۸۲۱ مورد برق غیرمجاز، ۴ هزار و ۷۷۸ مورد مصارف بالای یک درصد برای سایر کاربری‌ها، ۲۹ هزار و ۲۱۹ مورد تجاوز از قدرت قراردادی، و ۹۵۸ دستگاه رمز ارز بوده است.

چاهی افزود: همچنین در این مدت ۳۱۹ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز با ظرفیت ۳۸ هزار و ۱۲۰ کیلوولت‌آمپر در سطح کشور جمع‌آوری شد.

مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی توانیر با بیان اینکه در حوزه اصلاح لوازم اندازه‌گیری با ۹۲ درصد پیشرفت در اجرای برنامه‌ها مواجه هستیم، افزود: تکمیل و رفع معایب باقیمانده به عنوان یک اولویت جدی در دستورکار شرکت‌های توزیع قرار دارد.

ارسال پیامک محدودسازی برای ۱۶ هزار مشترک

وی با اشاره به لزوم پایش و کنترل مصرف مطابق با قدرت مندرج در پروانه بهره‌برداری تصریح کرد: با اعلام مدیریت منابع آب از طریق سامانه ساپاد، برای ۱۶ هزار مشترکی که سهمیه سالانه برداشت آب آنها به اتمام رسیده یا بیش از ۷۰ درصد سهمیه خود را مصرف کرده‌اند، پیامک مدیریت مصرف ارسال شده و در مرحله محدودسازی مصرف قرار گرفته‌اند.

بازدید از بیش از ۱۸ هزار حلقه چاه و انسداد چاه‌های غیرمجاز

چاهی با اشاره به آمار بررسی چاه‌های غیرمجاز با مشارکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار و ۲۹۳ حلقه چاه، تعداد ۱۸ هزار و ۰۶۰ حلقه چاه با اولویت یک مورد بازدید قرار گرفت که در آن ۳ هزار و ۱۶۸ چاه با انشعاب غیرمجاز، ۲ هزار و ۱۸۴ حلقه چاه غیرمجاز با انشعاب فرعی، ۲ هزار و ۸۹۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۴۲۶ حلقه چاه خشک‌کن غیرمجاز شناسایی و مورد رسیدگی قرار گرفت.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی

مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی توانیر همچنین به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، تاکنون یک هزار و ۹۸۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۷ مگاوات برای استفاده در بخش کشاورزی احداث شده است.

در ادامه این جلسه، اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کاربردی خود در خصوص بهبود فرآیند‌ها و ارتقای روند مدیریت توامان آب و برق پرداختند.