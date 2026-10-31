برنامه‌های «همه به پیش»، با بررسی پیشینه تاریخی روابط ایران و آمریکا، «پرسشگر»، با موضوع بررسی سند تحول ترمیم‌یافته، «جهان سیاست»، با نگاهی به تحولات سیاسی و بین‌المللی و «نیستان» با بررسی ابعاد مختلف موسیقی ایران و جهان، امروز از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

از «همه به پیش» تا «نیستان»، از رادیو و تلویزیون

از «همه به پیش» تا «نیستان»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «همه به پیش» با حضور سه نوجوان پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، به بررسی پیشینه تاریخی روابط ایران و آمریکا از شبکه آموزش می‌پردازد.

در این برنامه با میزبانی آرش رضوانی و حضور دکتر علیرضا زادبر، کارشناس تاریخ معاصر و نوجوانان پژوهشگر، محمدمهدی نیک‌دهقان، امیرحسین عبادی و علی عباس برهانی، ابعاد تاریخی روابط ایران و آمریکا و تجربه‌های گذشته در مواجهه با سیاست‌های این کشور بررسی می‌شود.

این مجموعه برنامه با عنوان «رویافروشی درخصوص رابطه با آمریکا، اینها برای ما خاطرات تاریخی‌اند، روزی تا مرز بلعیده شدن پیش رفتیم، اما از دهان استکبار خود را بیرون کشیدیم» تلاش دارد با نگاهی تاریخی، تجربه‌های ایران در مناسبات با آمریکا را بازخوانی کند.

برنامه «همه به پیش» هر هفته شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱ با تهیه کنندگی حمیدرضا رضایی پخش می‌شود.

برنامه زنده «پرسشگر» با موضوع بررسی سند تحول ترمیم‌یافته از شبکه آموزش پخش می شود.دکتر رضا مرادصحرایی وزیر سابق آموزش و پرورش، در این برنامه به بررسی ابعاد و موضوعات مرتبط با سند تحول ترمیم‌یافته آموزش و پرورش می‌پردازد.

برنامه «پرسشگر» به تهیه‌کنندگی علی بهاری اصل و با اجرای ناصر خیرخواه، شنبه‌ها ساعت ۲۲، پخش می‌شود.

برنامه «جهان سیاست» رادیو ایران با نگاهی به تحولات سیاسی و بین‌المللی، موضوعات روز را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. این برنامه در بخش‌های مختلف به بررسی مطالبه تغییر دکترین هسته‌ای، نقش آموزش همگانی در مقابله با تهدیدات نوین پدافندی و پیامد‌های جنگ علیه ایران بر اقتصاد اروپا می‌پردازد.

در بخش «دریچه»، موضوع «تغییر دکترین هسته‌ای به‌عنوان مطالبه ملت ایران» با حضور محمد امینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، بررسی می‌شود. اهمیت آموزش همگانی به‌عنوان کلید مقابله با تهدیدات نوین پدافندی، در بخش «میکروفن خبرساز» مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین در بخش «با تحلیلگران» داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره پیامد‌های جنگ علیه ایران و شوک اقتصادی ناشی از آن بر اروپا گفت‌و‌گو خواهد کرد. «سناریوی کهنه بدعهدی، نگاهی به کارنامه جنایت‌های واشنگتن» نیز عنوان بخش «نسخه اصلی» این برنامه است.

برنامه «جهان سیاست» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فریدون ماهر و گویندگی ناصر صالحی، امروز ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

مجله رادیویی «نیستان» با بررسی ابعاد مختلف موسیقی ایران و جهان، گفت‌و‌گو با پیشکسوتان و مرور آخرین اخبار این حوزه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه که تهیه‌کنندگی آن را یلدا اححتشامی بر عهده دارد و رضا مهدوی به‌عنوان مشاور محتوایی و کارشناس در کنار آن حضور دارد، در بخش‌های متنوعی تقدیم مخاطبان می‌شود. در بخش «در محضر استاد»، دکتر شاهین فرهت، آهنگساز، موسیقیدان، مدرس و پیشکسوت موسیقی، میهمان حضوری برنامه است و به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

همچنین شناخت موسیقی دستگاهی ایران با روایت زنده یاد محمدرضا لطفی پیگیری می‌شود. بررسی کارنامه و آثار هنرمندان در بخش «نام‌ها و یادها» (تقویم زادروز و درگذشت هنرمندان)، مرور مهم‌ترین رویداد‌ها در «اخبار حوزه موسیقی»، و واکاوی تکنیک‌ها و مبانی آوازی با حضور سروش بخشش (خواننده و مدرس آواز) به‌عنوان دیگر میهمان حضوری برنامه، از دیگر بخش‌های این مجله رادیویی است.

علاقه‌مندان به هنر موسیقی می‌توانند این برنامه تخصصی را شنبه‌ تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ دنبال کنند.