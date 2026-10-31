شهردار منطقه یک تهران با اشاره به آخرین وضع هتل ولنجک گفت: این طرح دارای پروانه ساختمانی و مصوبه کمیسیون ماده پنج است و پروانه آن نیز ابطال نشده؛ بنابراین از نظر شهرداری منطقه، ادامه عملیات ساخت‌وساز مانعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی حق‌بین در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری منطقه یک گفت: با وجود اینکه درگیر موضوعات جنگ بودیم، طرحهای شهری را تکمیل کردیم و تلاش شد تمام ابعاد هویتی منطقه بررسی شود.

وی افزود: علاوه بر نگهداشت طرحههای احداثی، ارتقای کیفیت را نیز به‌عنوان یک اولویت تعریف کردیم و اقدامات بر اساس برنامه پیش رفت.

حق‌بین با اشاره به طرحهای فرهنگی و ورزشی منطقه گفت: سال گذشته مجموعه باغ فردوس افتتاح شد و امسال نیز مجموعه ورزشی ازگل تکمیل و به بهره‌برداری رسید. همچنین مجموعه قیطریه تا سه ماه آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.

شهردار منطقه یک در ادامه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در حوزه فضای سبز گفت: در این دوره، کیفیت فضای سبز منطقه تغییرات اساسی داشته است. درختان خیابان ولیعصر از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و برای شهروندان نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: امسال ۱۰۰ اصله درخت کاشت مجدد داشتیم و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ اصله درخت نیز شناسنامه‌دار شدند.

حق‌بین همچنین به اقدامات انجام‌شده در میدان تجریش اشاره کرد و گفت: بهسازی میدان تجریش با هدف روان‌سازی تردد شهروندان و بهبود شرایط ترافیکی انجام شد و در کنار آن، اقدامات مناسبی در زمینه بهسازی محیط و کاشت درختان صورت گرفت.

به گفته وی، بوستان دو هکتاری اقدسیه نیز سال آینده افتتاح خواهد شد.

تعیین تکلیف طرح‌های محلات قدیمی و کاهش زمان صدور پروانه

شهردار منطقه یک با اشاره به تعیین تکلیف طرح‌های موضوعی محلات قدیمی تصریح کرد: طرح‌های مربوط به محلات قدیمی از جمله اوین، حکمت و جماران تعیین تکلیف شده‌اند.

وی همچنین از کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داد و گفت: زمان صدور پروانه به ۶۰ روز کاهش پیدا کرده است.

شناسایی ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه یک

حق‌بین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منطقه اظهار کرد: منطقه یک فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی دارد و تلاش کردیم فعالیت در این حوزه را آغاز کنیم. حدود ۱۰ سال بود که قراردادی در زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه منعقد نشده بود، اما امسال ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شد که نزدیک به هشت مورد از آن‌ها به مرحله قرارداد رسیده است.

وی افزود: طرح‌های مناسبی نیز در حوزه برقی‌سازی تعریف شده و پنج طرح در این زمینه انجام شده است.

افزایش ۵۰ درصدی عملیات آسفالت‌ریزی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

شهردار منطقه یک با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری و حمل‌ونقل گفت: میزان عملیات آسفالت‌ریزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته و ۱۰۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی نیز نوسازی شده است.

وی با بیان اینکه ترافیک یکی از معضلات اصلی منطقه یک به شمار می‌رود، افزود: تلاش کردیم در این حوزه اقدامات مؤثری انجام دهیم. تمام طرحهای تقاطع‌های ترافیکی تکمیل شده‌اند و در حال حاضر طرح مسدودی نداریم.

حق‌بین همچنین از افزایش تعداد پارکینگ‌های مکانیزه خبر داد و گفت: تعداد پارکینگ‌های مکانیزه از یک مجموعه به چهار مجموعه رسیده است. علاوه بر این، مسقف‌سازی پایانه‌های تاکسیرانی نیز انجام شده است.

رفع موانع طرحهای نیمه‌تمام و مسکوت‌مانده

شهردار منطقه یک با اشاره به تعیین تکلیف طرحهای متوقف‌شده خاطرنشان کرد: تعدادی از طرحها طی سال‌های گذشته مسکوت مانده بودند که برای رفع مشکلات آن‌ها اقدام شد. از جمله این طرحها می‌توان به پارکینگ عسگری اشاره کرد که مشکلات آن برطرف شده است.

ادامه ساخت هتل ولنجک از نظر ما مانعی ندارد

شهردار منطقه یک تهران با اشاره به آخرین وضع هتل ولنجک گفت: این طرح دارای پروانه ساختمانی و مصوبه کمیسیون ماده پنج است و پروانه آن نیز ابطال نشده؛ بنابراین از نظر شهرداری منطقه، ادامه عملیات ساخت‌وساز مانعی ندارد.

هادی حق‌بین ، گفت: دو سال پیش که مسئولیت شهرداری منطقه یک را برعهده گرفتم، عمق گود این طرح به ۴۶ متر رسیده بود.

وی افزود: بر اساس محاسبات اولیه، عمق گود ۵۷ متر پیش‌بینی شده بود، اما شهرداری درخواست کرد این عمق به ۴۶ متر محدود شود.

وی با بیان اینکه این طرح از نظر قانونی دارای پروانه ساختمانی است، افزود: با توجه به شرایط موجود، توقف عملیات از منظر مسائل ایمنی و امنیتی تصمیم درستی نبود؛ از همین رو مقرر شد با نظارت دادستانی، عملیات اجرایی تا تراز صفر صفر انجام شود.

حق‌بین ادامه داد: گود پرخطر هتل ولنجک رفع خطر شد و پس از آن نیز تأکید کردیم موانع احتمالی ادامه به‌صورت شفاف اعلام شود تا امکان بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن وجود داشته باشد.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: از نظر شهرداری منطقه، ادامه عملیات این طرح مانعی ندارد؛ چراکه طرح دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج است و پروانه ساختمانی آن نیز ابطال نشده است.

حق‌بین در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره ساخت هتل در محدوده گسل ولنجک افزود: در کشورهای دیگر نیز طرحهای ساختمانی متعددی در محدوده گسل‌ها احداث می‌شوند و این مجموعه نیز قرار است با استفاده از سازه‌های مناسب و ملاحظات فنی لازم ساخته شود.

