در دیدار سفیر آفریقای جنوبی در ایران با رئیس دانشگاه شیراز، ظرفیت‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی دو کشور، به‌ویژه در زمینه همکاری با دانشگاه پرتوریا، بررسی و بر تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه تعاملات دانشگاهی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دیدار سفیر آفریقای جنوبی در ایران با رئیس دانشگاه شیراز، ظرفیت‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی دو کشور، به‌ویژه در زمینه همکاری با دانشگاه پرتوریا، بررسی شد. در این نشست بر تدوین یک برنامه عملیاتی برای توسعه تعاملات دانشگاهی و حرکت از ایده‌ها به سمت اقدامات اجرایی تأکید شد.

فرانسیس مولوی، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، به‌همراه هیئت همراه خود در دانشگاه شیراز با آقای علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه این دانشگاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. د

ر ابتدای این نشست، محمدهادی اسکندری، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شیراز، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه را جهت توسعه همکاری‌های مشترک با آفریقای جنوبی تشریح کرد.

سفیر آفریقای جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های آفریقای جنوبی، به‌ویژه دانشگاه پرتوریا، حوزه‌هایی همچون دامپزشکی، زیست‌فناوری، مهندسی، شیمی و علوم تغذیه را از زمینه‌های مناسب برای همکاری‌های مشترک برشمرد.

وی به‌ویژه با اشاره به توانمندی‌های مشترک در حوزه دامپزشکی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو دانشگاه برای توسعه تعاملات علمی تأکید کرد.

آقای علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز هم با استقبال از گسترش روابط علمی، آمادگی این دانشگاه را برای توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی بین‌المللی اعلام کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از طرح ایده‌ها به سمت همکاری‌های اجرایی و نتیجه‌محور، پیشنهاد داد با تدوین یک برنامه عملیاتی مشترک، زمینه‌های مطرح‌شده اولویت‌بندی و برای تحقق آنها اقدامات مشخصی تعریف شود.

در بخش دیگری از این دیدار، سفیر آفریقای جنوبی بر نقش ارتباطات دیپلماتیک در تسهیل همکاری‌های علمی تأکید کرد و افزود : استفاده از ظرفیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور می‌تواند در پیشبرد تعاملات دانشگاهی مؤثر باشد.

این نشست با تأکید بر پیگیری زمینه‌های شناسایی‌شده و تدوین برنامه عملیاتی برای تقویت حضور بین‌المللی دانشگاه شیراز در عرصه همکاری با دانشگاه‌های آفریقای جنوبی به پایان رسید.