کارگروه‌های ویژه برای شناسایی و رسیدگی به تخلفات ارزی و سوءاستفاده از منابع ارزی در استان اصفهان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور مسئول شناسایی و رصد افرادی است که در انجام تعهدات ارزی خود تخلف کرده‌اند و پرونده‌های مربوط به استان‌ها برای رسیدگی محلی ارسال می‌شود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: این کارگروه‌ها ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف برخورد با افرادی تشکیل شده‌اند که منابع ارزی اختصاص‌یافته برای واردات کالا‌های اساسی را در مسیر‌های غیرقانونی مصرف کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: با حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان قانون‌مدار، با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع ارزی برخورد می‌شود

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات ارزی گفت: پرونده‌های تخلفات زیر ۱۰ میلیارد تومان در صلاحیت تعزیرات حکومتی و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دستگاه قضایی است.

وی افزود: تعدادی از این پرونده‌ها هم‌اکنون در مرحله بازپرسی و در شعب ویژه قرار دارند و معاونت حقوق عامه دادستان بر روند رسیدگی به آنها نظارت مستمر دارد.