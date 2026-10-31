به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ شهرام سلطانی فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چند متهم در پرونده سرقت دستگاه‌های کش‌لس بانکی خبر داد و گفت: با انجام تحقیقات تخصصی، بخشی از زنجیره انتقال و خریدوفروش تجهیزات مسروقه شناسایی شده است.

وی افزود: در پی ثبت شکایت درباره سرقت تعدادی دستگاه کش‌لس بانکی، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ شهرام سلطانی ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات و بررسی مسیر انتقال و خریدوفروش تجهیزات، موفق به شناسایی تعدادی از افراد مرتبط با پرونده شدند. بررسی‌ها نشان داد برخی از متهمان، دستگاه‌های مسروقه را خریداری کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از افراد مظنون به خرید تجهیزات مسروقه در محدوده خیابان جمهوری شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد. تصریح کرد: چند متهم دیگر که در زمان پیگیری پرونده در زندان به سر می‌بردند، برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

به گفته فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، یکی دیگر از متهمان نیز پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی در شهرستان پردیس دستگیر شد. در ادامه، فرد دیگری که تعدادی از دستگاه‌های مسروقه به او واگذار شده بود، در محدوده گمرک تهران شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ شهرام سلطانی ادامه داد: افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای مشخص شدن میزان دخالت هر یک از متهمان، بررسی اظهارات آنان و تعیین وضعیت کشف و استرداد تجهیزات مسروقه ادامه دارد.

وی افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات و با صدور قرار قضایی به زندان منتقل شدند.