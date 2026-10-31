نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظام سلامت، شبانه‌روز در خط مقدم امدادرسانی حضور دارند و با آمادگی کامل برای پاسخ‌گویی به تماس‌های اضطراری و رسیدگی به مصدومان حوادث تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در لحظاتی که ثانیه‌ها می‌توانند سرنوشت یک انسان را تغییر دهند، کارشناسان و امدادگران اورژانس با تکیه بر دانش تخصصی، مهارت و تعهد حرفه‌ای، برای نجات جان افراد وارد عمل می‌شوند.

از مأموریت‌های جاده‌ای و حوادث شهری گرفته تا فوریت‌های پزشکی، هدف اصلی این مجموعه ارائه خدمات سریع و مؤثر به بیماران و مصدومان است؛ مأموریت‌هایی که گاهی تنها چند دقیقه برای تغییر مسیر زندگی یک انسان فرصت دارند.

اورژانس ۱۱۵، پشت هر تماس یک مأموریت و پشت هر مأموریت، امیدی برای نجات جان و بازگشت یک زندگی است.