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مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: یک هزار و ۸۱۸ واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیصیافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از تداوم اقدامات این بنیاد در حوزه زمین و تثبیت مالکیت خبر داد و گفت: تاکنون در ۲ هزار و هفت روستای بالای ۲۰ خانوار معادل حدود ۹۳ درصد؛ ۲۰۶ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی صادر شده که معادل ۸۳.۱ درصد عملکرد این شاخص است و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در ۳۳ شهرستان، ۵۰ هزار و ۷۸ جلد سند صادر شده است.
علیرضا مقدم افزود: در سال ۱۴۰۵ مجموعاً سه هزار و ۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری صادر شده است.
وی با اشاره به واگذاری اراضی روستایی اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و هفت قطعه زمین روستایی واگذار شده که ۹۰۶ قطعه آن مربوط به سال جاری است. همچنین یک هزار و ۸۱۸ واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیصیافته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح «خانه امید» و حمایت از خانوارهای دهکهای یک تا چهار، تاکنون یک هزار و ۲۶ قطعه زمین در روستاهای تابعه دارای زمین استان تأمین شده است.