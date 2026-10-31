به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از تداوم اقدامات این بنیاد در حوزه زمین و تثبیت مالکیت خبر داد و گفت: تاکنون در ۲ هزار و هفت روستای بالای ۲۰ خانوار معادل حدود ۹۳ درصد؛ ۲۰۶ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی صادر شده که معادل ۸۳.۱ درصد عملکرد این شاخص است و در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در ۳۳ شهرستان، ۵۰ هزار و ۷۸ جلد سند صادر شده است.

علیرضا مقدم افزود: در سال ۱۴۰۵ مجموعاً سه هزار و ۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری صادر شده است.

وی با اشاره به واگذاری اراضی روستایی اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و هفت قطعه زمین روستایی واگذار شده که ۹۰۶ قطعه آن مربوط به سال جاری است. همچنین یک هزار و ۸۱۸ واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیص‌یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح «خانه امید» و حمایت از خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار، تاکنون یک هزار و ۲۶ قطعه زمین در روستا‌های تابعه دارای زمین استان تأمین شده است.