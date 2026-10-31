معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: دشمن آمریکایی به دو قایق صیادی در ۱۸ مایلی روستای مسن در آب‌های جزیره قشم حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: این حمله حوالی ساعت یازده و سی دقیقه امروز برای دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی روستای مسن از توابع شهرستان قشم روی داده است که هر یک از قابق‌ها دو سرنشین داشتند.

او افزود: در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان به قشم منتقل شدند که یکی از آنان به علت مصدومیت برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

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دو نفر دیگر از سرنشینان این دو قایق صیادی پس از حمله ناپدید شدند که مدیرعامل جامعه صیادی قشم از پیداشدن آنها خبر داد.