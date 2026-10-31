به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌و‌دومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲ آبان الی پایان روز جمعه ۸ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۲۸ هزار و ۸۲ مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان دست پیدا کرد.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۷ هزار و ۸۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۳۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۰ هزار و ۸۲۹ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۵۵ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.