پخش زنده
امروز: -
سیودومین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران میزبان ۵۲۸ هزار مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سیودومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲ آبان الی پایان روز جمعه ۸ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۲۸ هزار و ۸۲ مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان دست پیدا کرد.
مطابق با آمار ثبتشده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب، پردیس سینمایی ایرانمال با ۱۷ هزار و ۸۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۳۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۰ هزار و ۸۲۹ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۵۵ مخاطب در رتبههای بعدی پرمخاطبترین پردیسهای سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.