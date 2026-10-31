به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محی الدینی گفت: همان‌طور که می‌دانید، با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینه‌ها رانندگان اعتراضاتی به نرخ یارانه که به آنها تعلق می گیرد داشتند، قرار بود که از ابتدای آذر ماه اقداماتی در جهت کمک انجام شود توافقی هم صورت گرفت تا درصدی از فروش بلیط هم به رانندگان تعلق بگیرد اما برای توافق نهایی مراجعه نکردند و بخش خصوصی اتوبوس هایشان را متوقف کردند.

وی افزود: ما دو راه بیشتر نداریم یا یک بخشی مساعدت کنیم، یا انکه نرخ حمل و نقل را بالاببریم که این هم مد نظر شورا و شهرداری نبود، خوشبختانه امروز نیز با وجود عدم همکاری بخش خصوصی برای حمل و نقل شهروندان، همکاران ما با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی مسیر‌های اصلی و پرتردد شهر از جمله مسیر‌های منتهی به دانشگاه، مدارس، مجتمع‌های پرتردد و سایر خطوط مورد نیاز شهروندان را پوشش دادند.

شهردار یزد ادامه داد: امیدواریم فعالان بخش خصوصی، با توافق صورت گرفته به زودی بازگشته و مشغول به ادامه فعالیت شوند و خدمات به صورت کامل‌تر ارائه شود.