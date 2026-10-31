به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز در دومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور در حضور هواداران خود در سالن ورزشی شهدای نی‌ریز، تیم مقاومت تهران را با نتیجه سه بر یک شکست داد و دومین پیروزی متوالی خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

در این دیدار تیم غدیر فولاد نی ریز در سری نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ از مقاومت تهران شکست خورد، اما در سه سری متوالی با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید و نخستین پیروزی خانگی را به ثبت برسانند.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک والیبال کشور با حضور ۳۲ تیم در قالب چهار گروه هشت تیمی برگزار می‌شود که فولاد غدیر نی‌ریز در گروه اول رقابت‌ها با تیم‌های صنعت مس شهر بابک، مقاومت تهران، افق قم، پتروشیمی مسجدسلیمان، مناطق نفت‌خیز جنوب، پدیده صنعت اوج گلپایگان و ملوان تهران و میعاد اقلید به صورت دوره‌ای و در ۲ بازی رفت و برگشت رقابت خواهد کرد.

در پایان دور مقدماتی، چهار تیم برتر هر گروه راهی مرحله حساس حذفی (پلی‌آف) خواهند شد.

گفتنی است تیم والیبال فولاد غدیر نی ریز در هفته سوم این مسابقات دوشنبه ۱۱ آبان در استادیوم ورزشی شهدای نی ریز به مصاف تیم ملوان تهران می‌رود.