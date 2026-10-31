کاروان تیم فوتبال تراکتور برای دیدار مقابل نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا به ناچار باید سفری غیرمستقیم و طولانی به مقصد مسقط داشته باشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا، دوشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود.

باشگاه تراکتور در راستای فراهم‌سازی شرایط سفر مستقیم کاروان تیم به عمان، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم را با فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سفارت ایران در عمان انجام داد؛ اما با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، هیچ گونه مجوزی برای پرواز مستقیم صادر نشد.

بر این اساس، کاروان تیم فوتبال تراکتور امروز شنبه ۹ آبان با هواپیمایی آتا عازم استانبول خواهد شد و عصر امروز راهی عمان می‌شود تا حوالی بامداد فردا به هتل محل اقامت خود در مسقط برسد.