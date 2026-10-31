مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه نخست کشوری در برگزاری امتحانات نهایی، رشد ۱.۲۹ نمره‌ای معدل دانش‌آموزان، غربالگری روانی و اجتماعی ۸۰ درصد دانش‌آموزان خبر داد.

نشست مسئولان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با خبرنگاران

نشست مسئولان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی همچون پراکندگی جغرافیایی مدارس، کمبود امکانات و محدودیت منابع، تلاش شده با برنامه‌ریزی، همدلی و خودباوری، شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان ارتقا یافته و فاصله با میانگین کشوری کاهش یابد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های نظام تعلیم و تربیت افزود: رسانه‌ها را صرفاً بازتاب‌دهنده اخبار نمی‌دانیم، بلکه شرکای راهبردی آموزش و پرورش در امیدآفرینی، مطالبه‌گری سازنده و افزایش سرمایه اجتماعی هستند و نقدهای منصفانه و کارشناسی آنان می‌تواند به شناسایی مشکلات و اصلاح فرآیندها کمک کند.

۲۱۸ پروژه آموزشی برای بهبود فضای مدارس استان

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری را دو رویکرد اصلی این مجموعه عنوان کرد.

رضایی بیان کرد: در حوزه فضاهای آموزشی، با شناسایی مدارس کانکسی و سنگی دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز، ۲۱۸ پروژه تعریف شده که در مراحل اجرا قرار دارند.

وی افزود: افتتاح مدارس بزرگ‌مقیاس در مرکز استان و شهرستان بویراحمد می‌تواند به ترمیم سرانه فضای آموزشی در مناطق محروم و مرکز استان کمک کند.

۹۰۰ مدرسه با جمعیت کمتر از ۱۰ دانش‌آموز

رضایی با اشاره به گستردگی و پراکندگی مدارس در مناطق روستایی و عشایری استان گفت: آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیش از دو هزار و ۵۰۰ آموزشگاه، بیش از ۱۰ هزار نیروی فرهنگی و حدود ۱۶۵ هزار دانش‌آموز دارد.

وی افزود: از مجموع آموزشگاه‌های استان، بیش از ۹۰۰ مدرسه بین یک تا ۱۰ دانش‌آموز دارند و در برخی مناطق، معلمان برای رسیدن به محل خدمت خود ناچارند مسیرهای طولانی کوهستانی را پیاده طی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: با وجود همه دشواری‌ها، تلاش کرده‌ایم حتی یک دانش‌آموز نیز از چرخه تعلیم و تربیت خارج نشود و برای مدارس با جمعیت بسیار کم نیز معلم اختصاص داده شده است.

رتبه نخست کشوری در شاخص‌های برگزاری امتحانات نهایی

رضایی با اشاره به عملکرد سال تحصیلی گذشته، از کسب چندین رتبه برتر کشوری توسط آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برای نخستین بار در جمع پنج شورای برتر کشور قرار گرفت و در جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه دوم کشور در شاخص‌های عمومی و اختصاصی شد.

وی کسب رتبه نخست کشوری در تمامی شاخص‌های برگزاری استاندارد امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم را از دیگر موفقیت‌های استان برشمرد و افزود: در خردادماه سال گذشته، در شرایطی که میانگین نمرات در بیشتر استان‌ها با افت همراه بود، کهگیلویه و بویراحمد رشد ۱.۲۹ نمره‌ای را تجربه کرد و در جمع پنج استان برتر کشور از نظر رشد میانگین نمرات قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: در رشته‌های تجربی و ریاضی نیز استان از نظر میزان رشد میانگین نمرات، رتبه دوم کشور را به دست آورد و امیدواریم با استمرار این روند، جایگاه تحصیلی دانش‌آموزان استان به میانگین کشوری نزدیک‌تر شود.

غربالگری روانی و اجتماعی ۸۰ درصد دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات حوزه پرورشی و مراقبت‌های اجتماعی اظهار کرد: در اجرای طرح نماد، با همکاری ۱۴ دستگاه اجرایی، حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان استان تحت پوشش غربالگری روانی و اجتماعی قرار گرفتند و استان در این زمینه موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

وی کسب رتبه نخست کشور در جذب کمک‌های خیریه متمرکز در قالب پویش کارت نشاط دانش‌آموزی برای حمایت از دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار، جذب ۹۰ درصدی نوآموزان پیش‌دبستانی و ارتقای جایگاه استان در حوزه سوادآموزی به رتبه هشتم کشور را از دیگر دستاوردها عنوان کرد.

رضایی همچنین به موفقیت استان در حوزه تعامل با دانشگاه فرهنگیان، رویداد جانان ایران، جشنواره ملی جمعیت، امور زنان، امر به معروف و نهی از منکر و ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد.

درخشش ۱۱۰ دانش‌آموز در المپیادهای علمی

وی با اشاره به موفقیت‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان استان گفت: ۱۱۰ دانش‌آموز کهگیلویه و بویراحمد به مرحله دوم المپیادهای علمی راه یافتند و دانش‌آموزان استان موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز کشوری شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: کسب رتبه‌های چهارم و پنجم کشوری در مسابقات ریاضی مهرگان با حضور چهار هزار دانش‌آموز، رتبه‌های برتر در جشنواره نوجوان خوارزمی، کنگره قرآنی سمپاد، مسابقات درس‌هایی از قرآن و پویش‌های هنری و ایثارگری از دیگر افتخارات دانش‌آموزان استان است.

وی همچنین از موفقیت فرهنگیان استان در جشنواره‌های نوآوری، طراحی آموزشی و مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.

توسعه فضاهای ورزشی و اجرای مطلوب طرح توزیع شیر

رضایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تربیت‌بدنی مدارس اظهار کرد: با احداث ده‌ها زمین چمن مصنوعی در سال گذشته، سرانه ورزشی دانش‌آموزی استان بهبود یافته و کهگیلویه و بویراحمد در این شاخص در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

وی اجرای مطلوب طرح توزیع شیر در مدارس و کسب رتبه نخست کشوری در این زمینه را از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان دانست.

شناسایی ۵۲ ملک مستعد مولدسازی برای افزایش درآمد آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و املاک آموزش و پرورش برای تأمین منابع مالی گفت: درآمد اختصاصی این مجموعه که در گذشته با حدود ۱۲ میلیارد تومان در رتبه سی‌ودوم کشور قرار داشت، با شناسایی ظرفیت‌های جدید و مدیریت منابع به رتبه نوزدهم کشوری ارتقا یافته است.

رضایی از شناسایی ۵۲ نقطه مستعد مولدسازی خبر داد و افزود: پروژه‌های تجاری‌سازی املاک در شهرهایی همچون دهدشت و یاسوج، از جمله هنرستان وحدت و محدوده جاده آبشار، با همکاری شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: درآمد حاصل از این طرح‌ها در راستای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی همان شهرستان‌ها هزینه خواهد شد.

رضایی همچنین از کسب رتبه هشتم کشور در زمینه پرداخت تسهیلات مرابحه و قرض‌الحسنه به فرهنگیان خبر داد.

برخورد قانونی با تخلفات مدارس غیردولتی

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر مدارس غیردولتی و رعایت ضوابط عفاف و حجاب اظهار کرد: از تابستان امسال کارگروهی در حوزه امور بانوان تشکیل شده که به‌صورت مستمر مدارس و آموزشگاه‌های آزاد را بررسی می‌کند.

وی افزود: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، شورای نظارت بر مدارس و آموزشگاه‌های آزاد برخورد قانونی را در دستور کار قرار می‌دهد.

رضایی با اشاره به صدور رأی برای حدود ۸۰ مدرسه و مؤسسه غیردولتی در سال گذشته، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد این مراکز در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: استان از نظر سقف شهریه این مدارس جزو استان‌های آخر کشور است و تلاش کرده‌ایم با کنترل توسعه نامتوازن، از گسترش غیرضروری برخی مدارس جلوگیری کنیم.

چهار مدرسه جدید در یاسوج به دلیل افزایش استقبال از مدارس دولتی

رضایی با اشاره به افزایش استقبال خانواده‌ها از مدارس دولتی در مرکز استان اظهار کرد: امسال به دلیل افزایش تقاضا و تکمیل ظرفیت کلاس‌ها، چهار مدرسه جدید در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه در شیفت مخالف راه‌اندازی شد.

وی افزود: در برخی مدارس، جمعیت کلاس‌ها به بیش از ۳۰ تا ۳۵ دانش‌آموز رسیده بود و برای مدیریت این شرایط، توسعه ظرفیت آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

پیگیری کمبود معلم و مشکلات توزیع کتاب‌های درسی

مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره گلایه برخی خانواده‌ها از کمبود معلم و تجهیزات آموزشی گفت: سامانه سازماندهی نیروی انسانی، تعداد معلمان مورد نیاز هر مدرسه را مشخص می‌کند و تلاش شده برای تمامی مدارس و پایه‌ها نیروی آموزشی تأمین شود.

وی افزود: اگر در مدرسه‌ای کلاس بدون معلم وجود داشته باشد، موضوع به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد. همچنین خانواده‌ها می‌توانند موارد مربوط به توزیع‌نشدن کتاب‌های درسی یا دریافت هزینه غیرقانونی را اعلام کنند تا با مدیر مدرسه برخورد و مشکل برطرف شود.

رضایی درباره نقل‌وانتقالات فرهنگیان نیز اظهار کرد: سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی ورود به استان بودند، اما به دلیل مازاد نیرو در برخی رشته‌ها و کمبود در رشته‌هایی مانند ابتدایی، مشاوره و کیفیت‌بخشی، امکان پذیرش تمامی درخواست‌ها وجود ندارد.

سرقت کابل برق مدارس؛ چالشی برای آموزشگاه‌های روستایی

وی کمبود نیروهای خدماتی و سرایدار را از دیگر مشکلات مدارس استان عنوان کرد و گفت: امسال ۹۰ نفر در این حوزه جذب شده‌اند، اما همچنان بسیاری از مدارس روستایی با کمبود نیروی خدماتی مواجه هستند.

رضایی با اشاره به افزایش سرقت کابل‌های برق و تجهیزات مدارس افزود: در برخی مناطق، به دلیل نبود نیروی مستقر، تجهیزات مدارس در معرض سرقت قرار می‌گیرند و لازم است شوراهای محلی، خانواده‌ها و اهالی روستاها برای حفاظت از اموال عمومی همکاری بیشتری داشته باشند.

پیگیری مطالبات درمانی فرهنگیان و قرارداد بیمه معلم

مدیرکل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل درمانی و بیمه‌ای فرهنگیان اشاره کرد و گفت: موضوع قرارداد با بیمه معلم پیگیری شده و نمایندگان شرکت برای عمل به تعهدات خود دعوت شده‌اند.

وی تصریح کرد: در زمینه خدمات درمانی فرهنگیان هیچ‌گونه تعارفی وجود ندارد و در صورت تداوم نارضایتی، امکان تمدیدنکردن قرارداد و همکاری با شرکت بیمه‌ای دیگر بررسی خواهد شد.

رضایی افزود: داروخانه‌ها نیز به‌صورت آنلاین فعال هستند و مشکلات مربوط به بیماران خاص از طریق کارشناس مستقر پیگیری می‌شود.

راه‌اندازی استودیوی تولید محتوای آموزشی و توسعه اردوگاه‌ها

رضایی در تشریح برنامه‌های آینده آموزش و پرورش استان از راه‌اندازی استودیوی تخصصی تولید محتوا و فیلم‌های آموزشی خبر داد و گفت: ساماندهی و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی، از جمله اردوگاه آبشار با ایجاد خوابگاه و هتل‌آپارتمان و همچنین توسعه اردوگاه‌های منطقه‌ای، در برنامه‌های پیش‌رو قرار دارد.