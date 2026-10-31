مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به انباشت تعهدات ارزی فعالان تجارت مرزی، خواستار ایجاد امکان واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه در ازای مازاد صادرات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، یکی از چالش‌های اصلی فعالان تجارت مرزی، به‌ویژه در منطقه پیله‌وری را موضوع «پیمان‌سپاری ارزی» عنوان کرد.

سخاوت خیرخواه گفت: در این نوع مبادلات، عدم تعیین سقف مشخص برای صادرات و محدودیت‌های وارداتی، منجر به انباشت تعهدات ارزی برای پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین شده است.

او با ارائه راهکاری برای حل این معضل تصریح کرد: پیشنهاد شده است که در ازای مازاد صادرات، امکان واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه صنایع و ماشین‌آلات تولیدی تا سقف ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار فراهم شود. این اقدام می‌تواند ضمن تأمین نیاز‌های داخلی، تعهدات ارزی ۱۶۳۹ فعال این حوزه را نیز پوشش دهد.

او همچنین به توزیع جغرافیایی پیله‌وران در استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۳۱۸ پیله‌ور فعال در استان، شهرستان پلدشت با ۱۸۰۰ نفر در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، شهرستان‌های چالدران و سلماس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در میان فعالان تجارت مرزی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شهرستان‌های ماکو و خوی نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.