مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از صدور شناسنامه ایمنی برای بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از صدور شناسنامه ایمنی برای بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی استان خبر داد. وی با تأکید بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی در برابر تهدیدها، اعلام کرد که این تعداد تا پایان سال به ۳ هزار و ۳۰۰ واحد خواهد رسید.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اظهار داشت: پدافند غیرعامل از الزامات اساسی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین استمرار فعالیت‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اهمیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دلیل استقرار واحد‌های تولیدی و تأسیسات زیربنایی، بر ضرورت توجه به رعایت الزامات پدافند غیرعامل و افزایش آمادگی در برابر شرایط اضطراری تأکید کرد.

برنهاد با یادآوری تجربیات دوران جنگ تحمیلی، افزود: در ایام جنگ، اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل، به‌ویژه در بخش صنعت، به‌خوبی آشکار شد. خوشبختانه در آن دوران، شهرک‌ها و واحد‌های تولیدی استان از آسیب مصون ماندند که این موضوع اهمیت اقدامات پیشگیرانه و حفاظت از زیرساخت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های امدادی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ساخته شده است که با استقرار خودرو‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و در مدیریت حوادث احتمالی نقش مؤثری دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به انجام بازرسی‌های دوره‌ای با همکاری اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری فارس، تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه‌ریزی برای تقویت الزامات حفاظتی انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد : ارتقای ایمنی و استمرار تولید، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال واحد‌های صنعتی است و این رویکرد با جدیت در استان دنبال می‌شود.